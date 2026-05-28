◇MLBドジャース4-1ロッキーズ(日本時間28日、ドジャー・スタジアム)ドジャースは大谷翔平選手が投打にわたる活躍で勝利に貢献。MLB公式Xが4回の守備で大谷選手が仲間にお辞儀をするワンシーンに注目しました。大谷選手は2点リードの4回、先頭から四死球を与えセカンドゴロで1アウト1、3塁のピンチを背負います。ここで1塁へけん制球を投げますが、悪送球。それでもフレディ・フリーマン選手は難しいバウンドをキャッチしました