日本野球機構(NPB)は28日の公示を発表。ソフトバンクはスチュワート・ジュニア投手と伊藤優輔投手を1軍登録し、アルメンタ選手を登録抹消しました。スチュワート・ジュニア投手は今季5試合に先発し2勝3敗、防御率6.86を記録。直近3試合はいずれも負け投手となり、自身の連敗脱出に向け、この日行われる巨人戦に先発予定です。また伊藤投手は今季9試合にリリーフ登板し防御率0.87。4日西武戦は先発した徐若熙投手の後を受け7点ビハ