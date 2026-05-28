東京市場まとめ 1.概況 前日の米国市場における半導体株安を受けて、日経平均は反落して寄付きました。米国とイランの戦闘終結に向けた交渉の不透明感も重荷となる中で、方向感に欠ける展開となった日経平均は40円高の65,039円で前引けとなりました。後場は大きく下げて始まりました。13時26分には、1,124円安の63,875円で、この日の安値をつけました。中盤以降は持ち直し、下げ幅を縮小したものの、最終的には306円安の64,693円