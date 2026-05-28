NPB(日本野球機構)は28日、7月28日と29日に行われるプロ野球オールスターゲームのファン投票の第4回中間発表を行いました。DH部門の日本ハム・レイエス選手が7万4538票でリーグトップの得票数をキープ。3塁手部門のソフトバンク・栗原陵矢選手と外野手1位の日本ハム・万波中正選手も7万票突破で追いかけています。前回の発表から上位の順位変動はありませんが、捕手部門ではDeNAからソフトバンクヘ移籍して間もない山本祐大選手が3