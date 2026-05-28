テレビ朝日系「特捜最前線」などで活躍した俳優の西川明（にしかわ・あきら）さんが今月19日、肺炎のため横浜市内の病院で死去した。79歳。劇団民藝演技部が伝えた。劇団民藝演技部公式は「劇団民藝演技部の俳優、西川明（にしかわ・あきら、本名）が、2026年5月19日（火）午前5時10分に肺炎のため横浜市内の病院で逝去しました。79歳でした。葬儀は5月23日（土）に横浜市内で執り行われました。喪主は妻の純子（じゅんこ）さ