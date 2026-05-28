メ〜テレ（名古屋テレビ放送）制作のアウトドア・ドキュメント・バラエティの『おぎやはぎのハピキャン』が5月28日かり、5週にわたっての放送が決まった。【番組カット】「お店の味！」絶品韓国グルメを大絶賛するアンジェリーナ1/3コンセプトは、大自然の中、オトナが童心に返り「めいっぱい楽しむ」。おぎやはぎとゲストが、オフの気分で１日を楽しむリアルな様子を見せる。今回はお笑い芸人のタケトが教える「韓流キャン