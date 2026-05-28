声優で女優の戸田恵子（68）が27日深夜放送のTOKYOFM「TOKYOSPEAKEASY」（月〜木曜深夜1・00）に出演。出演番組は「ほぼすべて見てる」と豪語する声優を明かした。この日は親交が深い声優の山寺宏一とともに出演。お互い声優だけでなく、俳優として活躍する2人だが、山寺が「気が弱いから、一回褒めてほしい。スタッフとかに。乗せられて調子に乗るタイプだから」ともらした。さらに「スタッフにっていうよりも、“戸田