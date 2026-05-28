防衛省＝東京・市谷航空自衛隊奈良基地（奈良市）は28日、口論となった相手に暴行を加え負傷させたとして、航空自衛隊幹部候補生学校の空曹長（24）を停職30日の懲戒処分にした。基地によると、空曹長は2025年3月22日、佐賀市内の飲食店で相手の喉元を押しのけるなどの暴行を加え全治5日間のけがを負わせた。事実を認め、反省しているという。同年4月、空曹長は相手への不同意わいせつと傷害の疑いで佐賀県警に逮捕され、そ