県職員のモチベーションや生産性の向上を図ろうと、山形県庁内でオフィス改革が進んでいる。職場のレイアウトを刷新し、席を固定化しない「フリーアドレス化」や、文書を保管する書棚を半減させるなど開放感のある空間を実現。「縦割りでお堅い」という役所のイメージから脱却し、優秀な人材の確保につなげる狙いもある。（柴田一樹）昨年度から進む改革のモデル職場のＤＸ推進課がある県庁６階。自由な雰囲気が漂うフロアは、