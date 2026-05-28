衆参両院は28日、皇族数確保策に関する15日の全体会議の議事録を公開した。中道改革連合の笠浩史氏は「悠仁さまのご年齢やご結婚を巡る状況を踏まえ、女性天皇の是非なども含め、議論を深めていかなければならない」と要請していた。