「阪神−日本ハム（２８日、甲子園球場）ＮＰＢが公示を発表し、阪神はドラフト３位・岡城を抹消。プロ初先発する木下を登録した。岡城はここまで１１試合に出場して２４打数５安打、打率・２０８。１９日・中日戦では地元の岡山でスタメン出場し、１番打者として先制点を演出する二塁打を放っていた。この日は２軍の西武戦で１番・中堅で出場し、１盗塁も４打数安打だった。木下は２軍でファームリーグ、交流試合で３試合