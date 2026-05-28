トヨタ自動車の2026年4月の中東向け輸出台数が、前年から90％以上も減少しました。トヨタ自動車によりますと、2026年4月の中東に向けた輸出台数は2418台で、前年同月比で91.7％減少しました。ホルムズ海峡の封鎖による物流の停滞などが影響したとして、日本からの輸出全体では7％減の16万6972台と、2カ月連続で前年割れとなっています。また、中東情勢の影響で中国でのガソリン価格の高騰といった市場環境の悪化なども受け