学校法人広陵学園（広島市）は28日、広陵高校硬式野球部内で元硬式野球部員1人が25年に部内暴力を受けたと訴えた事案について、弁護士らによる第三者委員会の調査報告書を受領したと発表した。報告書は、複数の上級生による集団的な暴行があったと認定。事案の背景として「甲子園出場を絶対視する同調圧力」や「閉鎖的な指導体制」を指摘した。同校は今後、野球部の全寮制を廃止する方針。報告書によると、25年1月21日から22日