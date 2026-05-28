◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―日本ハム（２８日・甲子園）阪神のドラフト３位・岡城快生外野手が出場選手登録を抹消された。１５日に１軍再昇格し、１９日に地元・岡山で行われた中日戦（倉敷）に「１番・中堅」で出場。初回先頭で左翼二塁打を放ったが、その後は２試合連続スタメンの２０日の同カードを含めて６打数無安打４三振だった。直近５試合は出場機会なく、２軍再調整となった。代わって、木下里都投手