お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢のＸ（旧ツイッター）でのポストが話題を呼んでいる。２８日にＸで「ちょっと前だけどさ、落ち着いてから書こうと。電車でさ、座って、けっこう空いてたんで、俺、気がゆるんで足くんだのよ。まあ、マナー的には良くない。そしたらさ、電車が停車して駅に着いた瞬間、俺の横に座ってた３０代くらいの男が立って、俺の組んでる足を蹴りあげたのよ。周りも、！！！ってなってさ。そいつ電