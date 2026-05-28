春季北海道高校野球大会の準々決勝３試合が行われ、３０日に行われる準決勝の対戦カードが決まった。第１試合は、大会３連覇中の北海を破ったクラークと、センバツ出場校の北照を下し、南北海道勢で唯一準々決勝を突破した札幌日大が激突。第２試合は、初の４強入りを果たした士別翔雲と、現校名では初めてで２４年ぶりの４強入りとなった旭川志峯が対決する。北北海道勢３校が４強に進むのは、稚内大谷、砂川南、旭川龍谷が