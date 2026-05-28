【タイトーくじHORSE HEROES2024コレクション】 6月12日より販売開始 価格：1回770.00円（税込） タイトーは、「タイトーくじHORSE HEROES2024コレクション」を6月12日より発売する。価格は1回770.00円（税込）。昨年12月に有馬記念の開催に合わせて、第1弾の「タイトーくじHORSE HEROES」が発売された。そちらが好評だったことから、今回の第2弾