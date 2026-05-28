◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝２８日、栗東トレセン枠順が２８日に発表され、皐月賞１０着からの逆転を狙うマテンロウゲイル（牡３歳、栗東・野中賢二厩舎、父エピファネイア）は１枠２番に決まった。２番枠は、１８頭立てになった９２年以降では３勝。直近では１４年にワンアンドオンリーが勝っている。野中助手は「内枠で偶数なので、スムーズに競馬してくれたら面