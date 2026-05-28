◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝５月２８日、栗東トレセン無傷の３連勝中で挑むコンジェスタス（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父コントレイル）は３枠６番からの発走が決まった。高野調教師は「騎手を信頼しているので任せます」と２戦目から手綱を執る西村淳也騎手＝栗東・フリー＝に全権委任の姿勢を示した。今まで適度に間隔を取りつつの起用だったが、今回は中２週