◆第９３回日本ダービー・Ｇ１（５月３１日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝５月２８日、栗東トレセン昨年のホープフルＳ３着、皐月賞４着と好戦を続けるアスクエジンバラ（牡３歳、栗東・福永祐一厩舎、父リオンディーズ）は６枠１２番に決まった。右鎖骨骨折から２週間ぶりの復帰となることが正式に決まった主戦の岩田康誠騎手＝栗東・フリー＝は「どんな競馬でもできるから、極端でなければどこでもよかったけど