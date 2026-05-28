仕事や学校などに行かず、家族以外に交流がない「引きこもり」の人たちの支援につなげようと、鹿児島市の男性が一般社団法人を立ち上げました。 県が2022年度に行った実態調査によりますと、県内で引きこもりの状態にある人は916人でした。30代から50代までが最も多く男性が7割を占めていて、どのような支援を受けているのか詳しく把握するのは難しいのが現状です。 こうした中、鹿児島市に住む山崎太郎さん（56）が先月、一般