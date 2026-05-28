誘拐と不同意性交の疑いで送検 10代の女性を誘拐しわいせつな行為をした疑いで逮捕された男の身柄が28日、鹿児島地方検察庁に送られました。 誘拐と不同意性交の疑いで送検されたのは鹿児島市上福元町の会社員の男（26）です。 10代女性をわいせつ目的で誘拐 性的暴行の疑い 県警によりますと男は去年12月、県内の10代の女性をわいせつ目的で誘拐し性的暴行を加えた疑いです。 2人はSNSで知り合いこの日初めて会ったという