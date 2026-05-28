全国各地の伝統工芸品などが並ぶ企画展が28日から鹿児島市の山形屋で始まりました。 屋久島の海底にある石から作った屋久島硯に、昔ながらの伝統技法で作られた五月人形。鹿児島市の山形屋で始まった「日本の匠たち職人の技展」が28日から始まりました。 全国19都府県から、39の工房が出店しています。 種子島でとれた素材から作られた食器 （記者）「繊細なデザインのコップや器が並んでいる。種子島でとれた素材から作られ