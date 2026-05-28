「Wi-Fiのパスワード、また間違えた……」。年齢とともに手もとが見えにくくなってくると、スマホの小さな画面で細かい文字を入力するのも、なかなか大変ですよね。実はスマホのカメラを使えば、文字をそのままコピーすることができるんです。今回は、複雑なパスワードが一発でラクに入力できる〈文字起こし機能〉の使い方をご紹介します。カメラの〈文字起こし機能〉が便利！文字入力には便利なお役立ち機能がいろいろついていて