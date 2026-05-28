【モデルプレス＝2026/05/28】モデルの森絵梨佳が5月27日、自身のInstagramストーリーズを更新。ハンドメイド作品を公開した。【写真】37歳1児のママモデル「チェックが透けてるのも可愛い」“プロ級”手作りティッシュポーチ◆森絵梨佳、ハンドメイド作品披露森は「＃ハンドメイド」とハッシュタグを添えるとともに「ティッシュケース＆ポーチ 完成〜！ポーチの中には絆創膏とか」と記し、手作りした作品を披露。投稿された写真に