資料 瀬戸内海で養殖カキが大量死した問題です。被害の軽減につなげようと岡山県は、6月から養殖している海域の塩分濃度を24時間計測することを決めました。 岡山県では、2025年11月と12月の養殖カキの生産量が前の年の同じ時期と比べて約7割減少しました。雨が少なかったことで海水の塩分濃度が高かったのが要因の一つに挙げられています。 これを受け、岡山県は6月下旬から秋にかけて瀬戸内市と備前市の養殖海域で