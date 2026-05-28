ドル円一時１５９．４４レベル、本日の安値をわずかに更新＝ロンドン為替 ロンドン序盤はドル売り優勢に取引を開始している。ドル円は159.44レベルにわずかに安値を広げる動き。東京昼過ぎの159.65レベルを高値に反落している。 ユーロドルは1.1586レベルを安値に、足元では1.1610台へと反発。ポンドドルも1.3368レベルを安値に、1.3410付近へと反発。 米10年債利回りは4.53％付近まで上昇したあと、4.50％台