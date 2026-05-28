メインシナリオ…レンジ放れを待つ、上値は21日線に注目。15日に21日線を下抜き、直近の上昇に対する調整安場面となった。19日に0.7080まで下落後、もみ合いとなり、現状は下値は0.7080，上値は21日線がある0.7184付近でのレンジ相場となっている。目先、レンジ放れがポイントになる。上値は21日線がある0.7184突破に注目したい。これに成功すれば、節目の0.7200の攻防になる。0.72台を回復すると、節目の0.7250や6日に付けた年初