メインシナリオ…一目均衡表の雲を下に抜けた後は安値圏でもみ合いとなっている。雲に上値を抑えられて、戻りは売りに押されやすい展開となりそうだ。その場合の最初のポイントは、5月21日の安値1.1576となる。ここを抜けて来ると、4月6日の安値1.1505、3月30日の安値1.1443、1.1400ドルの節目などを試すとみられる。 サブシナリオ…一方、上昇した場合は、雲の下限の1.1669、基準線の1.1687、雲の上限1.1700、5月11日の高値1.1