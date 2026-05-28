メインシナリオ・・・1日の安値1.3550カナダドル（以後、単位省略）を起点とする上昇トレンドが続いている。きょう、一時1.3870まで上昇し、4月13日の高値1.3878に接近しており、その水準を上抜けば、4月3日の高値1.3949や3月31日の高値1.3967を試す可能性がある。3月31日の高値1.3967も上抜くようなら、1.4000の節目や昨年12月2日の高値1.4015がターゲットになる。 サブシナリオ・・・一方、25日の安値1.3795を割り込