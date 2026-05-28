5月12日に青森県弘前市のはるか夢球場で行われた楽天対オリックスで、外野席のすぐ後ろを電車が走る風景の動画を見たファンの間で、「こんな近くを通っていたんだ」など驚きの声が上がった。【久保田龍雄／ライター】【写真】酔ったファンに追いかけられ…あの俊足で知られるイチローが緊迫の逃走劇を繰り広げた“伝説の球場”坊っちゃんスタジアムで起きたまさかの逆転劇プロ野球では毎年、ゴールデンウィーク前後から秋頃に