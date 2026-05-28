自叙伝を手にポーズをとるサッカーW杯日本代表の前田大然＝28日、東京都内サッカーのワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の日本代表に選ばれた前田大然（セルティック）が28日、自叙伝「がむしゃらなぜ俺は、こんなに走るのか―。」の発売を受けて東京都内で取材に応じ、自身2度目のW杯へ「がむしゃらに戦って、ゴールを取ってチームの勝利に貢献したい」と抱負を語った。28歳の快足アタッカーはW杯カタール大会決勝トーナ