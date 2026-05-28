東京証券取引所28日の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が反落した。中東情勢の先行き懸念に伴う原油先物の上昇や、半導体関連の米株価指数が前日に下げたことが悪材料。終値は前日比306円29銭安の6万4693円12銭。東証株価指数（TOPIX）は16.00ポイント安の3902.01。出来高は約26億873万株だった。