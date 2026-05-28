プロ野球・日本ハムは28日、山縣秀選手を1軍登録、上川畑大悟選手とエドポロ ケイン選手の登録を抹消しました。今季2年目の山縣選手はここまで1軍で9試合に出場もヒットが生まれず4月27日に登録抹消。ファームでは直近6試合20打数8安打1本塁打5打点と調子を上げ、1軍復帰となりました。抹消された上川畑選手は前日の阪神戦でスタメン出場し4打数2安打の成績。終盤には好守備も見せチームの勝利に貢献しました。同じく抹消のエドポ