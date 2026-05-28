NPB（日本野球機構）が28日、公示を発表。ロッテは廣池康志郎投手を出場選手登録し、上田希由翔選手を登録抹消しました。プロ2年目となる廣池投手は今季、7試合に先発登板し、1勝1敗、防御率3.09をマーク。直近のオリックス戦では、7回1失点の好投を披露しチームの勝利に貢献しました。廣池投手はこの日の広島戦に先発予定です。一方、抹消となった上田選手は2023年ドラフト1位でロッテに入団。今季は15試合49打席で打率は.174をマ