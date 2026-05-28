俳優倉悠貴と女優山下美月（ともに26）が夫婦役を演じる「ある日彼女のパンティーが、」（31日午後11時）の完成会見が28日、都内のNHKで行われた。作品中でも、同じ29歳という設定で、これまでにも共演経験のある2人が、互いの印象について語った。倉は、山下について「2作品ぐらい、ご一緒させていただいているんですけど、山下さんは本当に、いつもすごいマジメ。何を書いているんだろう、っていうぐらい脚本にもいろいろと書い