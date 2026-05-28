【「サンデールーキー・王者決定戦2026」決勝戦】 開催期間：5月28日～6月10日 【拡大画像へ】 小学館は、サンデーうぇぶりで「サンデールーキー・王者決定戦2026」の決勝戦を5月28日から6月10日まで開催する。 本イベントでは、少年サンデー編集部に集まったルーキー読切44作品の中から読者の投票で頂点を決める。4