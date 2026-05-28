五泉市内の一般住宅に侵入し、現金5000円が入った香典袋と、現金約3000円が入った財布2個を盗んだとして61歳の男が5月28日、逮捕されました。住居侵入、窃盗の疑いで逮捕されたのは、五泉市に住む無職の男(61)です。警察によりますと、男は2025年12月19日から24日までの間に、五泉市の一般住宅に侵入し、現金5000円が入った香典袋1袋と、現金約3000円が入った財布2個(時価合計約18万円相当)を盗んだ疑いが持たれています。2025年12