売掛金回収のため、女性を脅し性風俗店で働かせようとしたとして、ホストの男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕されたのは名古屋・栄のホストクラブ「Beat Crush Nagoya」のホスト・角谷大樹容疑者(24)です。今年3月、売掛金を回収するため「別にメンエスでも働けるでしょ」「今回20万円は最低でも欲しいんだけど」などと客の女性(26)を脅し、性風俗店で働かせようとした疑いが持たれています。角谷容疑者は「未収