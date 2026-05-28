アジアサッカー連盟(AFC)は28日、8月25日から9月6日にかけて行われるAFC U20アジアカップ予選の組合せ抽選会を行った。U-19日本代表は来年の本大会とU-20ワールドカップ出場に向けて、カンボジアでイエメン、カンボジア、クウェートと対戦することが決まった。U20アジア杯予選は来年行われるウズベキスタンU-20ワールドカップの1次予選にあたる大会。実力差の離れた対戦を減らすため、今大会から「予選フェーズ」と「育成フェ