2024年6月以来約2年ぶりに日本代表復帰を果たしたDF冨安健洋が合流初日の28日、7対7のミニゲームを含むフルメニューに参加し、上々のコンディションをアピールした。練習後、報道陣の取材に応じ、「こういう状況でも選んでもらったことに責任感を感じているし、しっかりピッチ上で恩返しができれば」と活躍を誓った。冨安は2022年末のカタールW杯後、度重なるケガに苦しみ、第2次森保ジャパンでの出場試合数は10試合。23年9月