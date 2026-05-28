北中米ワールドカップに向かう日本代表合宿は1日の休息を挟んで28日に千葉県で再始動した。練習後、MF中村敬斗(スタッド・ランス)が取材陣に対応。15日のメンバー発表会見を「(フランス時間)朝の7時からライブで見ていた」と振り返り、「まず安心したし、これから頑張っていこうという気持ちになった」と率直な胸の内を明かした。昨季はフランス2部のスタッド・ランスでの戦いを続けながら、W杯のために個を磨くことに向き合い