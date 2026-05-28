北中米ワールドカップに臨む日本代表は28日、千葉市内でトレーニングを行い、新たにMF遠藤航(リバプール)、DF板倉滉(アヤックス)、DF冨安健洋(同)が合流した。初日から合流していた13選手とともに計16人が練習に参加。鎖骨骨折からの復帰を目指すMF鈴木唯人(フライブルク)は接触プレーのあるメニューを回避した一方、新たに合流した3選手はフィールド7対7のミニゲームなどフルメニューに合流し、順調な回復ぶりをうかがわせた。