第一実業がこの日の取引終了後に、２６年９月末時点の株主から株主優待制度を新設すると発表した。毎年９月末日時点で１単元（１００株）以上を保有する株主を対象に、特設サイトでおコメやこだわりグルメ、選べる体験ギフトなど５０００種類以上の商品と交換できる株主優待ポイントを保有株数に応じて６００～５万５０００ポイント提供する。 出所：MINKABU PRESS