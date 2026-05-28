岡山後楽園で2羽のタンチョウのヒナが生まれ、愛くるしい姿を見せています。 【写真を見る】【ふわふわ】タンチョウのヒナ2羽が誕生2年続けて後楽園で「そっと静かに見守って」【岡山】 タンチョウのヒナは、岡山県自然保護センターから譲り受けた有精卵を岡山後楽園のタンチョウが代りに抱く「托卵」の方法で生まれました。 今月（5月）25日と26日に1羽ずつ誕生。 ヒナの性別については、9月末ごろに判明するとみら