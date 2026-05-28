２８日の東京株式市場で日経平均株価は前日終値近辺でしばらく推移した後、やや波乱含みの展開に。一時１１００円を超える下げに見舞われる場面があった。 大引けの日経平均株価は前営業日比３０６円２９銭安の６万４６９３円１２銭と反落。プライム市場の売買高概算は２６億８７３万株、売買代金概算は１０兆８６７８億円。値上がり銘柄数は７６７、対して値下がり銘柄数は７４７、変わらずは５２銘柄だった。 きょう