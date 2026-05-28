JRAは28日、第93回（東京優駿／GI、東京芝2400m）の枠順を発表した。皐月賞馬ロブチェンは8枠17番、リアライズシリウスは6枠11番、無傷3連勝中のコンジェスタスは3枠6番から発走する。 ■真ん中枠が微妙 Cコース替わりの日本ダービー、1枠に入った馬は毎年注目されるが、過去10年の成績は【1.1.2.16】。2019年のロジャーバローズ以降は勝利がない。ただし、昨年3着ショウヘイ（6人気）、2024年4