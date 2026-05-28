オンラインで記者会見するラグビーのリーグワン1部、神戸の李承信＝28日ラグビーのリーグワン1部プレーオフ準決勝（東京・秩父宮ラグビー場）で30日に対戦する神戸と東京SGが28日、オンラインで記者会見し、リーグワンになって初の決勝進出を狙う神戸のSO李承信は「ベストなゲームをできるようにしたい。やるべきことにフォーカスして、いい準備ができている。わくわくしている」と抱負を語った。神戸はレギュラーシーズン（RS