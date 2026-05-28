NPB(日本野球機構)は28日の公示を発表、楽天は3選手を入れ替えました。1軍登録されたのは瀧中瞭太投手とマッカスカー選手です。瀧中投手は今季6試合に出場し2勝2敗、防御率1.88をマーク。前回の10日の西武戦では初回に2つの死球を与える立ち上がりで、2回に1アウト満塁の場面で、西川愛也選手に犠牲フライで追加点を与え降板となりました。1回2/3で38球を投げ、被安打3、与四死球3、1奪三振、2失点の成績でした。この日行われる中