衆院選の「1票の格差」訴訟の判決を受け、広島高裁岡山支部前で取材に応じる原告側の升永英俊弁護士（奥左）ら＝28日午後最大で2.10倍の「1票の格差」を是正しないまま実施した2月の衆院選は投票価値の平等に反し違憲だとして岡山県の有権者が選挙無効を求めた訴訟の判決で、広島高裁岡山支部（絹川泰毅裁判長）は28日「合憲」と判断し、請求を棄却した。二つの弁護士グループが全国14の高裁と支部に起こした訴訟の8件目の判決